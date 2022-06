The Benoordenhoutseweg between Witsenplein and the Leidsestraatweg in the direction of Wassenaar will be closed this weekend from 20:00 on Friday 1 July 20:00 to 06:00 on Monday 4 July for resurfacing.

Traffic will be diverted via the Laan van Nieuw Oost-Indië, Bezuidenhoutseweg and Landscheidingsweg.