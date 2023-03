From Friday evening 3 March 19:30 until Sunday night 5 March 24:00, the Prinses Beatrixlaan, Rijswijk in the direction of The Hague will be closed to motorised traffic between Generaal Spoorlaan and Guntersteinweg.

Road users towards The Hague will use the diversion routes via Schaapweg and Burgemeester Elsenlaan.

